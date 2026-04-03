Una mattinata dedicata ai numeri uno del calcio. Domani dalle 9.30 alle 12.30 lo stadio "Vanni Sanna" di Sassari ospita la prima "Academy Experience" targata Accademia Portieri Pierpaolo Garau. In campo, insieme ai migliori allenatori dei portieri del territorio, ci sarà Pierpaolo Garau, protagonista della storia recente della Torres, affiancato da Tore Pinna: esperienza, carisma e competenza al servizio dei giovani estremi difensori.

L’Academy Experience non è solo uno stage, ma un vero e proprio ingresso in un percorso strutturato: per i ragazzi l’iscrizione annuale, kit ufficiale di benvenuto e attestato finale.

Si parte alle 9.30 con il ritiro del kit e il completamento delle iscrizioni, per poi entrare nel vivo alle 10 con la presentazione del progetto APG e degli obiettivi tecnici. Dalle 10.30 alle 12 spazio al lavoro sul campo, con allenamenti specifici guidati da preparatori professionisti e qualificati. Chiusura alle 12.30 con rinfresco, consegna degli attestati e saluti finali insieme a famiglie e partecipanti.

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