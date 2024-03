Un esordio da campionessa qual è Valentina Murgioni, ciclista villaputzese. La giovane promessa, tesserata con la Nurri-Orroli Mtb, si è imposta nel primo trofeo di Villasimius, all'esordio su strada.

Categoria Junior, si è classificata al primo posto assoluto davanti anche alle colleghe master. Murgioni ha iniziato a correre in bici nelle categorie giovanili all’età di sette anni. Le prime pedalate con la società del suo paese, la Mtb Villaputzu, con la categoria esordienti. Poi il passaggio alla Nurri-Orroli. La sua specialità è la mountain bike. Tanti i successi a livello regionale e ha ben figurato anche ai campionati italiani e in diverse competizioni di rilievo nazionale sempre in mountain bike.

Due anni fa è stata selezionata per Xco Top Class a Vetralla. Quest’anno il passaggio nella categoria Junior ed i risultati fanno già ben sperare. Il tecnico è Gian Luigi Alba. «Valentina è stata davvero brava», dice Alba. «Ero certo che avrebbe fatto una gran gara. Ha vinto anche il traguardo volante al quarto giro dedicato alle donne. Ora parteciperà al trofeo Gentilis in Mtb e tante altre sfide. Il futuro è tutto dalla sua parte. Se continuerà a lavorare così sono certo che otterrà tante soddisfazioni».

© Riproduzione riservata