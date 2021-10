La Monteponi Iglesias è ora sola al comando del girone A di Promozione. Ha approfittato del pareggio casalingo del Villasimius contro l’Atletico Cagliari. Minerari che puntano a far ritorno in palcoscenici più importanti dopo un passato anche in Serie D. Soltanto un pareggio col Quartu 2000 per il Selargius. Al “Virgilio Porcu” il match si è concluso senza reti. Il Gonnos di Lello Floris è andato vicino al successo contro l’Orrolese. Atzeni e compagni hanno pareggiato allo scadere.

Nel gruppo B sono tre le squadre al comando: Arborea, Tortolì e Macomerese. Frena ancora la Tharros di Antonio Madau che a Bonorva ha rischiato grosso.

Nel gruppo C il Tempio resta l’unica squadra in vetta. Usinese, Calangianus e Stintino hanno infatti pareggiato rispettivamente con Porto Torres, Posada e Porto Cervo dando via libera alla fuga dei galletti. E' sfumato nel finale il primo successo del San Teodoro. In coda il Valledoria con zero punti.

© Riproduzione riservata