Carloforte. La Verde Isola si appresta domenica a iniziare il campionato ma si dichiara pronta a giocare su due campi: quello verde e il tavolo della giustizia.

La società carlofortina milita in Prima Categoria e sta infatti maturando l'ipotesi di rivolgersi al Tar Lazio dopo aver ricevuto il diniego all'accesso agli atti tramite i quali avrebbe voluto verificare le dichiarazioni del Tempio in merito al possesso di vari requisiti necessari ad iniziare il campionato. Requisiti quali il campo, il possesso degli impianti da gioco, la struttura societaria.

«Dalla Federazione - spiega il presidente della Verde Isola Giuseppe Buzzo - ci è arrivato il diniego in quanto non avremmo il diritto a visionare quegli atti, pertanto stiamo seriamente valutando di procedere con il Tribunale amministrativo del Lazio dal momento che siamo invece portatori di interessi concreti perchè abbiamo fatto domanda di ripescaggio».

Questa domenica la Verde Isola esordirà in trasferta al campo di Sa Rodia contro la Sanverese di San Vero Milis. Non è escluso che la formazione tabarchina attui già domenica delle forme di protesta.

© Riproduzione riservata