Un fine settimana positivo per il motorsport sardo, che ha visto un portacolori isolano sul podio assoluto della 42^ Pedavena Croce d’Aune, cronoscalata valida per il Campionato Italiano Velocità Montagna Aci Sport. L’algherese Sergio Farris, che sulla Wolf Mistral Gb08 aveva ottenuto il 5° tempo in prova1 e non aveva disputato prova2 per la rottura della turbina, ha poi chiuso entrambe le manche di gara in terza posizione (in 1’56”21 e 1’55”55) e completato il podio assoluto alle spalle del vincitore Degasperi e di Liber. Farris, alfiere di Abc Motorsport, si è aggiudicato anche la classe E2sc-Ss 2000, in cui è arrivato secondo il pilota di Nuxis, Marco Satta, diciottesimo assoluto su Nova Proto Np01 con un aggregato di 4’27”26.

«Ho abbassato il mio personale di 3" netti e, se non avessi commesso una piccola sbavatura in gara2, avrei chiuso con un secondo in meno. Dopo un anno sfortunato, un risultato migliore ci avrebbe gratificato ancora di più, ma siamo contenti della prestazione maiuscola e continuiamo a lavorare per limare il gap con gli avversari. Il prossimo weekend saremo in gara a Orvieto, poi finalmente le 3 tappe del Super Civm, tra cui la mia amata Alghero-Scala Piccada, la gara di casa», ha commentato Sergio Farris.

Il fine settimana di Omar Magliona è stato invece condizionato da problemi alla Nova Proto Np03 motorizzata Aprilia. Il sassarese, che aveva siglato il nono tempo in qualifica e l’undicesimo in gara1, ha poi scelto di non disputare gara2 in quanto “sicuro dell’impossibilità tecnica di poter far segnare un riscontro cronometrico adeguato”.

Rally. Soddisfazione in casa Porto Cervo Racing per la vittoria del Campionato Italiano Rally3 del proprio portacolori Paolo Moricci, navigato da Paolo Garavaldi su Ford Fiesta Rally3. Un successo ottenuto al Rally del Lazio con una gara d’anticipo sulla fine della stagione.

«È andata bene, anche se è stata una gara difficile, soprattutto a causa delle condizioni meteorologiche. Sapevamo di dover arrivare al traguardo, quindi era fondamentale mantenere la concentrazione senza spingere troppo. Siamo rimasti concentrati e abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. I ragazzi all'assistenza sono stati spettacolari. Ringrazio tutto il team e la scuderia Porto Cervo Racing per il costante supporto in quella che rappresenta la massima espressione della nostra specialità», ha commentato Garavaldi.

Entusiasta Mauro Atzei, Presidente di Porto Cervo Racing: “Un grandissimo risultato per il nostro equipaggio Moricci-Garavaldi, una vittoria che ci riempie di orgoglio e che va ben oltre il prestigioso titolo di Campioni Italiani Rally3. A nome mio e di tutta la Porto Cervo Racing, voglio abbracciarli e ringraziarli per questa splendida soddisfazione, che condividiamo con tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questo traguardo. Un altro Campionato Italiano entra nella nostra bacheca e si aggiunge ai tanti successi conquistati in 28 anni di storia”.

Ruote nella Storia. Intanto, sabato è andato in scena Ruote nella Storia 2026”, manifestazione turistico-culturale dedicata alle auto d’epoca organizzata dall’Automobile Club Sassari nell’ambito del progetto nazionale promosso dal Club Aci Storico. L’appuntamento ha coinvolto i territori di Ardara, Mores, Ozieri e Chilivani.

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