Un campionato in sofferenza per le sarde di Serie D. Solo il Latte Dolce è in zona salvezza. Tutte le altre occupano posizioni di coda. Cos ultima, Ilvamaddalena penultina, Atletico Uri e Olbia in zona playout. Resta un tabù la vittoria casalinga per la Costa Orientale Sarda (Cos). Domenica scorsa la squadra di Sebastiano Pinna ha perso 1-2 a Tertenia contro la Gelbison, spezzando dopo quattro turni la serie positiva di risultati. Il successo interno manca dal 12 aprile scorso.

Una sconfitta immeritata con tante occasioni da gol, fra legni colpiti o palloni finiti di pochissimo a lato. Ma anche diverse occasioni fallite da pochi passi dalla porta della Gelbison. «Il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto», dice il tecnico Sebastiano Pinna. «La prestazione è stata molto positiva. Stiamo lavorando bene e ci sono margini di crescita. Certo dispiace non aver conquistato almeno un punto che i ragazzi avrebbero meritato. Abbiamo dimostrato di poter giocare alla pari con qualunque avversario. Indipendentemente dal risultato siamo sulla strada giusta».

La Cos è rimasta a tre punti dalla zona playout. Nel prossimo turno, ultimo del girone di andata, farà visita alla Sarnese. L'Olbia giocherà sul terreno della Gelbison; l'Ilva, il Latte Dolce e l'Uri ospiteranno rispettivamente Trastevere, Paganese e Lodigiani. In palio, punti pesantissimi.

