Nuovo successo, per Violante Lama, vogatrice di punta della Società Canottieri Ichnusa che a Genova si è aggiudicata la vittoria nel doppio, nella terza tappa del Trofeo Filippi di Coastal Rowing Endurance. L’atleta romana, da alcuni mesi in forza al circolo cagliaritano proprio per perfezionarsi nella specialità del Coastal Rowing, ha gareggiato e vinto in equipaggio misto, in coppia con Elisa Arcara (SC Lecco).

Gli altri partecipanti. Alla stessa competizione ha partecipato, conquistando il secondo posto nel il Quattro di Coppia Senior, anche i cagliaritani Amedeo Mafucci, Francesco Demuro e Luigi Ecca in equipaggio anche loro misto con Marco Gallo e al timone Micaela Porcellana (AC Sanremo)

