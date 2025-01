Con un turno d’anticipo l’Hermaea Olbia è costretta ad accantonare il sogno della poule promozione. La sconfitta subita ieri sul campo della vice capolista Itas Trentino, battuta all’andata 3-1, frena la corsa delle galluresi verso la top five che vale l’ambizioso traguardo.

Peccato per la trasferta di Trento, nella quale l’Hermaea ha perso, contro un avversario che lotta per il primato, una partita tutto sommato equilibrata, come confermano i parziali del 3-0 del SanbàPolis (25-21, 30-28, 25-19). Il risultato del match con le trentine abbinato a quello degli altri palazzetti ha incrementato il gap, che è ora di 6 punti e, dunque, incolmabile, così domenica al GeoPalace contro il fanalino di coda Tenaglia Abruzzo Volley, nell’ultima giornata della stagione regolare della A2 femminile di volley, la squadra di Dino Guadalupi dovrà pensare a fare risultato per conquistare punti utili per la poule salvezza, alla quale approderà col bottino guadagnato durante la prima parte del campionato cadetto, che ammonta a oggi a 23 punti.

Nella classifica della poule salvezza l’Hermaea sarebbe seconda solo a una tra Padova, Cremona e Offanengo, avversarie nel Girone B e al momento ancora in corsa per la poule promozione, ma occhio all’Albese Como, che tallona le biancoblù a -2. Le cinque formazioni della parte bassa del Girone A sono concentrate tra i 19 punti del Castelfranco Pisa e gli 8 del Mondovì: la conferma della categoria, per il dodicesimo anno consecutivo, non dovrebbe essere un problema, ma domenica contro l’Altino sarà meglio chiudere in bellezza con un successo netto.

Da regolamento, nella post season le squadre classificate dal sesto al decimo posto dei due gironi affronteranno le formazioni provenienti dall’altro girone in gare di andata e ritorno, per un totale di 10 giornate tra 15 febbraio e il 13 aprile: le ultime quattro classificate al termine della poule salvezza retrocederanno in Serie B1.

