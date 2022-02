La Sardegna sale sul podio della regata d’Inverno sul Po, classico appuntamento di fondo del calendario nazionale. A cimentarsi nei 5000 metri di percorso con traguardo al centro di Torino, al cospetto di oltre tremila partecipanti, anche una rappresentativa della Canottieri Olbia e della Società Canottieri Ichnusa di Cagliari, dai più piccoli allievi A nella regata dimostrativa fino ai master, passando per Allievi c, Cadetti e Under 17.

Il risultato di maggior peso è il secondo posto conquistato dal cagliaritano Fabrizio Baiano nel singolo master B maschile.

Di rilievo, anche in chiave futura, i piazzamenti ottenuti dai nuovi equipaggi femminili formati dalle società su indicazione del capo allenatore del settore junior femminile, il bosano Massimo Casula. Per loro, tutte atlete di interesse nazionale, si tratta del primo passo di un percorso che le porterà agli Europei e ai Mondiali di categoria in programma quest’anno, rispettivamente a Sabaudia e a Varese.

