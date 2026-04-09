Nel recupero dell’undicesima giornata di ritorno del torneo di Divisione Regionale 1 di basket, colpo esterno della SAP Alghero contro l’Assemini (82-106 il finale).

Per gli algheresi, quella ottenuta in terra asseminese è la quattordicesima vittoria stagionale (la quinta di fila) che vale anche la sesta posizione in classifica in solitaria. Grande equilibrio per larga parte della gara, con gli ospiti sempre leggermente avanti nel punteggio. Il primo quarto si chiude sul 22-24; gli ospiti allungano in concomitanza con l’intervallo, fino al +6 (50-56 al 20’). Nella terza frazione i padroni di casa cercano di accorciare, arrivando al -4 del 30’ (76-80). La SAP, però, è negli ultimi 10’ che effettua il break decisivo e con un parziale di 6-26 chiude la sfida sul 82-106. Miglior realizzatore della gara è Efevberha, della SAP, con 51 punti realizzati.

Nel weekend l’ultima giornata di regular season. Tra le partite in programma, Assemini ospiterà il Genneruxi Cagliari mentre la SAP andrà a far visita al già promosso CUS Cagliari.

Domani, invece, altro recupero. Per la settima di ritorno, infatti, è in programma la sfida Santa Croce Olbia-Atletico Cagliari (palla a due alle 20.30).

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