La Nuova Icom Selargius è pronta a ripartire dopo la pausa di fine anno e lo farà subito contro un’avversaria di primo piano. Sabato pomeriggio, al PalaVienna (palla a due alle 15), le giallonere ospiteranno la Galli San Giovanni Valdarno, attualmente terza forza del Girone A di Serie A2 Femminile con nove successi in dodici gare, alle spalle del tandem di vertice formato da Costa Masnaga e Milano.

Un impegno di alto livello per la squadra di Vasilis Maslarinos, che vuole dare continuità al successo nel derby contro la Virtus Cagliari e rafforzare la propria posizione in zona playoff. Le toscane, guidate da coach Garcia Fernandez, possono contare su un organico ricco di qualità ed esperienza, con Bernardi (quasi 17 punti di media) come principale riferimento offensivo e con l’ala svizzera Lea Favre - ex giallonera - stabilmente in doppia cifra.

A presentare la sfida è la capitana Silvia Ceccarelli, che ha evidenziato l’importanza del lavoro svolto durante lo stop: «Questo periodo ci è servito sia per recuperare energie sia per curare meglio alcuni aspetti del nostro gioco che dovevano essere migliorati. In particolare abbiamo insistito sulla fase difensiva: siamo cresciute molto rispetto all’inizio della stagione, ma dobbiamo ancora trovare più solidità nell’arco dei 40 minuti».

Il confronto con Valdarno viene visto come un test significativo: «Affronteremo una squadra che ha fatto un ottimo girone di andata e che dispone di un roster di grande valore. Rispetto alla gara d’andata, persa di pochissimo, noi siamo cresciute e stavolta potremo anche contare sul sostegno del nostro pubblico, che per noi è sempre un fattore».

L’obiettivo, secondo la capitana, è chiaro: «Dovremo restare fedeli al piano partita e alle indicazioni dello staff, entrando in campo con la convinzione che possiamo competere contro chiunque. Per il 2026 vogliamo dare continuità a quanto di buono abbiamo fatto finora e arrivare pronte alla fase decisiva della stagione».

