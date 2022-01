“Campiamo di tifosi e sponsor, abbiamo perso il 70% delle entrate con questo stop e secondo me ci faranno riprendere a febbraio”. La preoccupazione arriva da Maurizio Soddu, presidente della Nuorese che sta scalando la classifica in Eccellenza. Lo stop dei tornei regionali, deciso mercoledì scorso, rischia di mandare nuovamente in grossa difficoltà i club sardi, che comprendono l'esigenza di dover combattere la pandemia ma sperano in un aiuto per non avere problemi. “Dobbiamo trovare una soluzione per tutti: siamo in mezzo al mare e non sappiamo come muoverci. Mettiamo in atto tanti sacrifici per un campionato normale, ma è il terzo anno di pandemia ed è dura per tutti, non solo per la Nuorese”, afferma Soddu.

In campo. Nel frattempo, in attesa di ritornare a giocare, la Nuorese si sta allenando agli ordini del tecnico Giuseppe Cantara. I verdazzurri, dopo diciotto giornate, sono quinti con Ghilarza e Monastir, a -9 dalla capolista Ferrini battuta 0-3 il 30 dicembre nell'ultima partita.

