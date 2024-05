La Mercede Alghero accede alle finali nazionali Under 17 Femminile di basket. Nelle giornate di venerdì, sabato e domenica scorsa, infatti, ad Empoli, si sono disputate le gare del concentramento nazionale. Le algheresi hanno disputato il concentramento con Stella Azzurra Roma, Battipaglia e Futurosa Trieste.

La tre giorni umbra ha decretato la qualificazione alle Finali Nazionali come seconda del girone, dietro all'imbattuto Trieste e davanti a Battipaglia e Roma.

«Siamo soddisfatti del risultato maturato nel weekend - dichiara il dirigente Antonio Burruni - dopo la netta vittoria contro Stella Azzurra Roma ed una sconfitta di misura con Trieste è arrivata la vittoria 82-56 contro Battipaglia che ha decretato la qualificazione alle Finali Nazionali anche per la squadra Under 17. Il gruppo è quello che tre anni fa si è qualificato alle Finali Under 15, ora ripeteranno l’esperienza nella categoria superiore. Siamo l'unica società in Sardegna a portare due gruppi femminili alle Finali, un segnale importante di continuità, nonostante qualche "limite fisico" le ragazze sono tecnicamente preparate. Ora torneremo in palestra dopo le Finali Under 15 per preparare al meglio la trasferta a Roseto del 27 maggio».

© Riproduzione riservata