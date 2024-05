È una prima sconfitta stagionale indolore quella della Virtus Cagliari. Nella gara di ritorno dello spareggio di B femminile contro la Fe.Ba. Civitanova Marche (75-62 il finale), è bastato il + 19 ottenuto nella gara d’andata per ottenere il lasciapassare per accedere al Concentramento 1. Sarà lo step successivo nella lotta per la promozione in serie A2 femminile.

La gara. In avvio le ragazze allenate da Fabrizio Staico conducono le danze, arrivando fino al +10 (4-14). Nel finale di quarto il Civitanova, però, si riavvicina, fino al 17-23 del 10’. In avvio di secondo periodo la Virtus cerca un nuovo allungo (19-26 al 12’), ma le padroni di casa si riavvicinano fino al +1 del 17’ (29-28). Nel finale le cagliaritane reagiscono, arrivano anche al + 5 (29-34 al 18’) e chiudono avanti all’intervallo (33-34). Al rientro i canestri di Rabchuk sembrano scavare un nuovo solco (37-46 al 24’). Civitanova, però, non ci sta e prima della fine del quarto recupera e passa in vantaggio, chiudendo sul 56-52 del 30’. Negli ultimi 10’ la Virtus sembra voler amministrare il vantaggio della gara d’andata e fa giocare le avversarie che arrivano fino al 67-56 del 37’. Le cagliaritane giocano con il cronometro, mentre le padrone di casa provano a ribaltare, ma i due liberi realizzati da Anna Lussu nel finale di gara chiudono la serie. Civitanova si arrende, mentre la Virtus festeggia il passaggio del turno. Nella Virtus è Corda la miglior realizzatrice, con 13 punti.

Il commento. «Non è stata una bella Virtus – il commento di coach Staico - sicuramente non abbiamo visto quella squadra che sabato scorso ci ha impressionato giocando per quasi 40’ ad alti ritmi. Oggi è mancato il canestro facile, ma soprattutto gli errori al tiro hanno condizionato il nostro gioco. Ho cercato soprattutto di variare e sfruttare al meglio le caratteristiche che in campo potevano dare le ragazze. Dando minuti importanti a tutte quante. Nel terzo quarto siamo entrate in difficoltà ma nonostante tutto il gruppo ha tenuto bene evitando soprattutto che ci punissero con la loro arma migliore ovvero il tiro dalla lunga distanza. Non ci sono riuscite anche per merito nostro. Abbiamo passato il turno è questo un risultato davvero importante. Ora il guanto è stato lanciato e le ragazze sono pronte ad affrontare questa nuova avventura che, se giocata con la giusta mentalità, potrebbe portarci davvero molto lontano».

I tabellini.

Fe.Ba. Civitanova – Virtus Cagliari 75-62

Fe.Ba. Civitanova: Streni 4, Panufnik 17, Sciarretta 9, Severini 9, Angeloni 5, Binci 7, Contati, Cesareo, Jaworska 9, Pelliccetti 15, Lazzarini.

Virtus Cagliari: Lussu 6, Vargiu 8, Lucchini 9, Gallus, Pasolini, Corda 13, J. Valtcheva, Rabchuk 11, Podda 3, Pellegrini Bettoli 2, D. Valtcheva 8, Anedda 2. Allenatore: Staico.

Parziali: 17-23; 16-11; 23-18; 19-10.

