Comincerà sabato il cammino della Virtus Cagliari negli spareggi nazionali per la promozione nella Serie A/2 femminile di basket. Dopo aver dominato la fase regionale (imbattuta in regular season e nei playoff), il quintetto allenato da Fabrizio Staico affronterà nel primo turno il Feba Civitanova Marche. Gara 1 è prevista per sabato, con palla a due alle 18.30, mentre il ritorno si disputerà il sabato seguente, in trasferta, con inizio alle 19. In palio il passaggio del turno al concentramento nazionale. La vincente, infatti, entrerebbe nel “Concentramento 1”, formato da 4 squadre (semifinali e finale promozione).

L’avversaria sarà il Pontevico Basket, proveniente dalla Serie B lombarda. In caso di ulteriore vittoria impegno finale con la vincente dell’altra semifinale tra Melsped Padova (Veneto) e Chemco Puianello (Emilia Romagna). Semifinali e finali si giocheranno con gare di andata e ritorno. La vincente della finale è promossa in serie A/2.

Una Virtus che si presenta alla fase nazionale dopo una grande stagione che ha soddisfatto coach Staico. «I miei complimenti – commenta il coach - anzitutto li rivolgo alle ragazze che si impegnano e sudano, sia in allenamento nel corso della settimana ma anche durante le partite. Certe volte mi danno l’impressione di essere delle ragazze che devono affrontare un campionato superiore alla serie B. E la vittoria finale che, per il terzo anno ci ha visto conquistare il titolo regionale, è il risultato di questo lavoro». Ora arriva il tempo degli spareggi. «Ci prepariamo a incontrare Civitanova – conclude Staico - e sinceramente non mi va di fare una analisi della squadra che incontriamo considerato che non hanno bisogno di grandi presentazioni. Posso solo dire che è una formazione importante e ben allenata».

