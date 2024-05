Sui campi di Sa Duchessa sbarca la prima academy in Sardegna dedicata al basket di strada. Il progetto, targato Rebound Street e Cus Cagliari, approderà mercoledì 8 maggio, a partire dalle 18, nel campetto esterno del Cus Cagliari, in via Is Mirrionis, da sempre punto di riferimento per tutti i "ballers" cagliaritani.

L'iniziativa mira a promuovere lo sviluppo psicofisico e sociale attraverso il gioco dello Streetball, ovvero il basket 3 contro 3: una disciplina ormai olimpica che unisce sport, creatività e cultura street.

Rebound Street, realtà promotrice dell'evento, è un brand nato nel 2021 col proposito di promuovere l'arte e la cultura di strada attraverso eventi, esperienze innovative e contaminazioni con street sport, arte e musica. Tra i fiori all'occhiello l'organizzazione, ormai da diversi anni, di uno dei tornei di pallacanestro 3 contro 3 più attesi e partecipati del panorama isolano, disputato lo scorso anno di fronte al PalaPirastu.

La prima academy di streetball darà inoltre nuova vita allo storico playground di Sa Duchessa, permettendo di arricchire lo spazio urbano con momenti di incontro, gioco e divertimento per giovani appassionati e praticanti.

