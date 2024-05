Dopo il successo sulla Dinamo Sassari nella finale regionale della categoria Under 19 di basket maschile, l'Esperia-Olimpia Cagliari è pronta ad affacciarsi oltre Tirreno. Nel weekend, la squadra allenata da coach Roberto Zucca sarà di scena al PalaMacchia di Livorno per la fase interregionale che qualifica alle finali nazionali.



Sabato pomeriggio, alle 18.30, la compagine cagliaritana se la vedrà in gara secca con la Raggisolaris Academy Faenza, prima classificata del torneo emiliano-romagnolo.

Un eventuale successo qualificherebbe al secondo turno (domenica, ore 18.45) contro una tra Basket Gallaratese e Rhodigium, rispettivamente terza in Lombardia e quarta in Veneto.

