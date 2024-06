«Cara Unione,

A Cagliari, da quando sono stati riattivati i segnali luminosi della ztl, decine di motorini e piccole auto passano sul marciapiede nelle ore in cui la ztl è chiusa.

Pericolosissimo. Qualche sera fa uno scooterone, nonostante la ztl fosse aperta, mi ha sfiorato con una naturalezza che fa impallidire.

Oltre l’idiozia di sfrecciare su un marciapiede, la stupidità di farlo anche quando potrebbe passare in strada.

Prima o poi qualcuno verrà falciato. Ci vorrebbe un dissuasore che evitasse il passaggio delle auto, e qualche telecamera che sanzionasse quelli su due ruote.

Aggiungo che ormai il quartiere non conosce divieti e sensi unici. Tutti passano ovunque. Basta appostarsi mezz’ora in Vico San Giovanni III per constatare quanti da via Giardini scendono in contromano in via San Giovanni.

Grazie».

Lettera firmata*

(*le generalità, a conoscenza della redazione, vengono omesse nel rispetto della privacy e secondo la normativa vigente)

***

Potete inviare le vostre lettere, segnalazioni e contenuti multimediali a redazioneweb@unionesarda.it specificando il vostro nome e cognome e un riferimento telefonico. Nell'oggetto dell'email chiediamo di inserire la dicitura #CaraUnione.

(La redazione si limita a dar voce ai cittadini che esprimono opinioni, denunciano disservizi o anomalie e non necessariamente ne condivide il contenuto)

© Riproduzione riservata