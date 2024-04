Ufficiale, in Serie B Femminile di basket, il calendario della finalissima playoff tra Virtus Cagliari e Cus Cagliari. Chi si aggiudica la serie otterrà il pass per giocarsi gli spareggi nazionali che valgono la Serie A/2.

Le gare. Si partirà sabato, alle 18, quando al palaVirtus di via Pessagno, a Cagliari, la Virtus ospiterà la compagine universitaria. Gara 2, invece, sarà mercoledì 1 maggio, al palaCus di via Is Mirrionis, con palla a due alle 20. L’eventuale gara 3, di nuovo sul parquet delle virtussine, sarà sabato 4 maggio (ore 18).

La situazione. A giocarsi il posto per gli spareggi le prime due della regular season. Il quintetto allenato da Fabrizio Staico ha chiuso stagione regolare e i primi due turni playoff (contro Su Planu e San Salvatore) da imbattuta. Le ragazze allenate da Federico Xaxa, invece, nel corso della prima fase è caduta 3 volte (2 contro la Virtus e all’esordio contro il San Salvatore) e ai playoff ha superato in due gare Elmas e Antonianum. Gli scontri diretti sono appannaggio delle virtussine: all’andata vittoria di misura (52-55), mentre al ritorno il successo è stato più largo (64-43).

