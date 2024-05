Orgoglio Torres. La squadra di Carlini nega la festa dell'Innovyou Sennori, e davanti al pubblico amico del PalaSerradimigni conquista il terzo atto della finale di Serie C Unica. Ogni verdetto è dunque rimandato alla Gara 4, fissata per domenica prossima, ancora a Sassari.

Dopo un'appassionante battaglia punto a punto, disputata di fronte ad almeno 2mila spettatori, a decidere è stata una tripla a 2 secondi dal termine realizzata da Biolchini. Vani, in casa Sennori, i 49 personali di un mostruoso Hubalek.

La gara. La Torrres parte forte sulle ali di uno scatenato Dore (10-2). Sennori, inizialmente stordita, si adegua al ritmo vertiginoso imposto dai padroni di casa e rimonta fino a chiudere avanti al 10' sul 23-22 guidata da un Hubalek incontenibile sia vicino che lontano da canestro. La gara è altalenante: Carlini, tecnico della Torres, decide di arginare le difficoltà interne schierando una difesa a zona che però non spaventa più di tanto l'Innovyou, che si porta anche sul +5. I sorpassi e controsorpassi, però, si sprecano, e con una nuova fiammata di Dore, la Torres torna avanti alla pausa lunga sul 46-44.

Nel terzo quarto sono i torresini a scattare nuovamente meglio dai blocchi: il solito Dore infila la bomba del +9, ma Sennori non demorde e si prende di prepotenza l'inerzia della sfida, approfittando delle palle perse in serie della Torres (70-64 al 40'). Gli uomini di Piras, però, non ne approfittano fino in fondo, e la Torres si rialza ripristinando il punto a punto. La bomba di Basoli fissa il punteggio sul 74 pari (10-4 di break) e apparecchia la tavola per un finale di ultimo quarto incandescente: Hubalek e Cordedda provano a guidare l'assalto finale, ma non azzannano mai la preda. I torresini allora prendono il sopravvento: prima Cabras realizza il canestro del -1, poi Biolchini, dall'angolo, a 2 secondi dal termini manda in visibilio i suoi, costringendo Sennori a interrompere una serie positiva lunga ben 21 partite. S

Torres-Sennori 81-79

Sef Torres: Dore 22, Biolchini 14, Basoli 5, Tanda, N. Pisano 9, Vargiu ne, Piredda 18, Cabras 11, Panai ne, Fiori 2. Allenatore Carlini

Innovyou Sennori: Nieddu ne, Cordedda 20, Corrias ne, Cherchi, S. Piras 4, M. Piras ne, Merella 2, Marreu, Tola 4, Bertolini, Hubalek 49, Medda. Allenatore G. Piras

Parziali: 22-23; 46-44; 64-70

