Sarà Sennori-Torres la finale della Serie C Unica di basket maschile. Espugnando il PalaSant'Elena di Quartu nella decisiva Gara 3 di semifinale contro la Ferrini Delogu Legnami, i sassaresi si sono guadagnati il pass per l'atto finale del torneo che li vedrà opposti alla favoritissima Innovyou di Jiri Hubalek.

Affermazione in rimonta per i torresini, capaci di domare un implacabile Samoggia (37 personali a segno, 23 a metà gara) nonostante le espulsioni in avvio del capitano Marco Piredda e del tecnico Antonio Carlini. Decisive le 7 bombe mandate a segno da uno scatenato Dore.

Sui legni di via Pessina è andata in scena una gara tesa, soprattutto nelle prime battute. La Ferrini è partita meglio, trovando subito il +10 (18-8) grazie a un ispiratissimo Samoggia. Nonostante l'espulsione diretta di Piredda in seguito a un battibecco a cronometro fermo, i sassaresi sono riusciti a tener botta e sorpassare al 10' (25-22) prima di un secondo quarto equilibratissimo e chiuso in parità a quota 35.

Grazie agli uno contro uno vincenti di Samoggia, la Ferrini ha dato l'impressione di poter girare il match dalla sua parte nel terzo periodo (55-50), ma la Torres ha avuto il merito di tenersi sempre in linea di galleggiamento grazie alla precisione dall'arco di Dore.

Nell'ultimo quarto la svolta: i raddoppi sistematici vicino a canestro hanno messo in difficoltà Samoggia, e la Ferrini, fiaccata dalla fatica, non è riuscita a trovare le contromosse. Dall'altra parte, grazie a un quintetto con 4 piccoli, la Torres ha preso il controllo e si è scatenata in transizione, firmando il break di 22-8 che è valso la vittoria.

Ferrini-Torres 63-72

Ferrini Delogu Legnami: Arena, Graviano 7, Sarritzu, Saba 5, Vadilonga ne, Pedrazzini 4, Pisu ne, Samoggia 37, Fois, Madau ne, Salone 8, Marras 2. Allenatore Cocco

Sef Torres: Dore 27, Raffo, Biolchini 4, Basoli, Tanda 1, M. Piredda, N. Pisano 10, Vargiu ne, S. Piredda 5, R. Pisano 20, Cabras 5, Panai ne. Allenatore Carlini

Parziali: 22-25; 35-35; 55-50

