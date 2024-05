Sarà un weekend ad altissima tensione nei campionati regionali di Basket, arrivati tutti alle fasi finali dei playoff promozione.

Serie B Femminile. Partirà domani l’avventura della Virtus Cagliari nel concentramento che la vedrà di fronte alle squadre di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna: in palio un posto per la prossima Serie A/2. Il quintetto allenato da Fabrizio Staico giocherà la semifinale (con gare di andata e ritorno) contro il Pontevico Basket. In caso di vittoria approderà in finale, nel quale potrebbe sfidare una tra Pallacanestro Gattamelata Padova e Puianello Basket. Intanto c’è da superare il primo scoglio, rappresentato dalle bresciane: la gara di andata è in programma al palaVirtus di via Pessagno, domani alle 17.30.

Divisione Regionale 1. Ci si trasferisce ad Olmedo per la finalissima tra Klass Coral Alghero e La Casa del Sorriso Su Planu. La serie vede in vantaggio la formazione allenata da Fabrizio Longano che ha espugnato il parquet di Elmas, sette giorni fa, vincendo 80-86. Gli algheresi puntano a chiudere la serie tra le mura di casa; Su Planu invece vuole riportarla sul parquet amico, per gara 3. Entrambe, intanto, hanno già messo in cassaforte la promozione alla prossima Serie C. Playoff. Finale (gara 2): Klass Coral Alghero-La Casa del Sorriso Su Planu, domani ore 18, arbitri Sanna e Cappelloni (serie 1-0).

Divisione Regionale 2. Weekend decisivo nel torneo. Al Sud si gioca la “bella” tra Carloforte e Mogoro. Al Nord tra domani e domenica la “Final Four”. Tra Sud e Nord ne rimarranno solo due, che si giocheranno la finalissima regionale per il titolo sardo di categoria. Sud. Finale Playoff (gara 3): Carloforte-Basket Mogoro, domani ore 20 (serie 1-1). Coppa Primavera (2° giornata di ritorno): Poetto Gruppo Ena-Condor Monserrato, domani ore 20.30; Basket Quartu-Sinnai, domenica ore 19. Girone Playout (7° giornata): Primavera-Serramanna, oggi ore 20.30; Beta-Azzurra Oristano, domani ore 18.45; Assemini-Genneruxi, domenica ore 20; Carbonia-Marrubiu, lunedì ore 20.45. Nord. Final Four. PalaSimula - Sassari: 1° semifinale: Aurea Sassari-Pallacanestro Nuoro, domani ore 18; 2° semifinale: Arzachena-Basket 90 Masters, domani ore 20.15. Finalissima, domenica ore 20.30.

