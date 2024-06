Carte di divorzio ormai pronte, richieste di assegni mensili dalle cifre statosferiche, dissidi su case e proprietà in comune e vie legali per definire gli accordi. Sono tante le voci che si sono rincorse sulla stampa in questi giorni circa la separazione della ormai ex coppia d’oro dello showbiz italiano, Chiara Ferragni e Federico Lucia, in arte Fedez.

A smentire però molto di quanto circolato arrivano ora fonti vicine ai Ferragnez, citate dal Messaggero. Ma i loro legali – per Fedez gli avvocati Alessandro Simeone, Pompilia Rossi ed Andrea Pietrolucci, per Ferragni l'avvocato Daniela Missaglia – sarebbero in effetti impegnati a trovare un’intesa senza passare dai tribunali.

«Non corrisponde a verità – viene fatto sapere – che i Ferragnez sono in causa, anzi i rispettivi avvocati stanno lavorando per arrivare ad un accordo». E ancora, proseguono le fonti, «non è stato promosso alcun giudizio, anche perché non si comprende quale possa essere l'oggetto del contendere visto che l'abitazione coniugale è di esclusiva proprietà della Ferragni e Fedez se ne è già allontanato, che i bimbi vedono regolarmente il papà e che ciascuno dei coniugi è autonomo economicamente».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata