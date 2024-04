È il Carloforte la prima finalista playoff del girone Sud del campionato di Divisione Regionale 2 di basket. Superata, infatti, a domicilio il Jolly Dolianova (44-54 il finale), in gara 2 della serie.

Gara 2. Punteggio basso, in una sfida nel quale a predominare sono le due difese. La compagine carlofortina parte bene e mette il naso davanti già nel corso del primo quarto, chiuso sul punteggio di 11-17. Nella seconda frazione gli equilibri non cambiano e gli ospiti vanno all’intervallo sempre sul +6 (23-29). Al rientro dal riposo lungo il vantaggio del Carloforte aumenta, toccando il +11 al 30’ (27-38). Gli ultimi 10’ sono di controllo, prima dei grandi festeggiamenti finali tra le fila ospiti. Al termine della partita sono due i migliori realizzatori: Marongiu, nelle fila del Jolly, e Aralossi, nel Carloforte, con 10 punti.

Finale. Il colpo esterno del quintetto allenato da Maurizio Aste vale la finalissima. Ora è grande l’attesa per conoscere il nome dell’altra finalista tra Mogoro e Spirito Sportivo. Al momento sono i mogoresi a guidare la serie (1-0), in attesa di gara 2, in programma domenica a Cagliari, con inizio alle 21.

