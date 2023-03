Continua spedita la marcia della MATEX MaraBadminton di Maracalagonis nella seconda tappa del campionato di Serie A di Badminton. La squadra sarda, dopo i tre incontri disputati nella seconda giornata di campionato, ha lasciato solo 2 punti dei 18 disponibili e guida ora il campionato con 32 punti.

Ha un punto di vantaggio sui campioni in carica di Bolzano. Più lontane le altre squadre favorite della vigilia per la qualificazione ai playoff, Chiari, BC Milano, Piume d'argento, Brescia e Malles.

La squadra sarda, nel weekend giocato a Chiari, ha schierato la formazione più forte, con le due stelle Christopher Vittoriani e Wen Yu Zhang oltre alla slovena Lia Salehar, alla spagnola Ania Setien e al giocatore della nazionale italiana Matteo Massetti, dando dimostrazione di forza contro il Boccardo Novi battuto 5-0 e lasciando solo un punto contro Città di Palermo.

E contro la corazzata BC Milano, si è imposta per 4 a 1. La MATEX stacca quindi di un punto in classifica i campioni in carica dell'SSV Bolzano, vittoriosi sempre 4-1 nelle 3 partite giocate. Prossimo appuntamento il primo e il due aprile a Palermo, dove andrà in scena lo scontro al vertice tra i sardi e gli altoatesini per decidere gli abbinamenti nella final four, che si disputerà il 14 e 15 maggio nella roccaforte della MATEX, il palazzetto dello sport di Maracalagonis.

