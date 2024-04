Il ciclista Orlando Pitzanti sta dominando la prima parte di stagione su strada. L’atleta della Sestu Bike si è imposto al Gran Premio Arcipelago de la Maddalena, organizzato dall’associazione Accido Lattino. Nei cinquanta chilometri, su un percorso mozzafiato e impegnativo, ha ottenuto la quarta vittoria stagionale precedendo Paolo Morbiato (Acido Lattico) e Andrea Pisanu (Ciclo Club Antonio Manca). In precedenza Pitzanti aveva vinto a Cabras (Giganti di Monte Prama) - davanti a Stefano Tola (Fancello Cicli) e Matteo Mascia (Monteponi)-, Monserrato e Quartu Sant’Elena. A La Maddalena, nella categoria femminile successo per Sharon Sara Muscas della Sestu Bike mentre a Cabras vittoria per Ariana Perisci sempre della Sestu Bike.

Per quanto riguarda le corse in Mountain Bike, nella Marathon delle tre caserme, prima tappa della Sardinia Cup, vittoria per Mirko Pani (Fabio Aru Academy), seguito a poco più di un minuto da Eros Piras della Donori Bike. Terzo posto per Marco Serpi (Arkitano). Da segnalare la grande prestazione di Vittorio Serra (Karel Sport Sinnai), 67enne, 50esimo assoluto e primo nella categoria M8. Per le donne, successo per Erika Pinna (Arkitano). Nella point to point, vittoria per Giovanni Puggioni (Ciclobottega) su Maurizio Bottero (Pulsar) e Andrea Garau (I due leoni Isola di Sant’Antioco). Nella femminile, primo posto per Sara Murgia (Veloclub Sarroch). Il sette Aprile si corre la prima gran fondo del Leone Alghero-Fertilia.

Mirko Pani si è imposto anche nella gara XCO Donori, quarta prova trofeo Alka. Preceduti sempre Eros Piras (Donori Bike) e Marco Serpi (Arkitano).

