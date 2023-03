Iniziano domani le Final Four di Coppa Italia di Serie A2 e prosegue domani il sogno della Leonardo di provare ad alzare il trofeo. I cagliaritani hanno raggiunto il traguardo di essere tra le migliori quattro squadre italiane di A2 e domani cercheranno un'altra impresa. La semifinale mette la formazione di Petruso contro i padroni di casa del Sala Consilina, società campana che organizza l'ultimo atto della competizione. Domani alle 20 il calcio d'inizio. In caso di successo, domenica alle 20:45 è in programma, sempre in Campania, la finalissima contro la vincente dell'altra semifinale tra Todis Lido di Ostia e Futsal Cesena.

Serie A. Dopo la sosta per le nazionali, torna in campo il 360 GG Monastir per la ventitreesima giornata di Serie A. La squadra di Diego Podda fa visita al Real San Giuseppe, ottavo in classifica, con l'obiettivo di strappare punti per la corsa salvezza. Non sarà della sfida Lorenzo Etzi, fresco di debutto in Nazionale ma squalificato per questo turno di campionato.

Serie B. Scontro diretto per il Sestu Città Mediterranea, che riceve l'MGM 2000 con la possibilità di aumentare il divario sul quarto posto e avvicinarsi alla promozione diretta. Scontro salvezza cruciale, invece, per l'Industrial Point Cagliari penultimo sul campo del Pavia ultimo in classifica. In chiave playoff, trasferte importanti per il C'è Chi Ciak, contro il Futsal Fucsia Nizza, e la Jasnagora, contro il Real Five Rho. In zona playoff c'è anche l'Elmas, che ospita il Cardano '91.

Femminile. Derby in vista per la Mediterranea che dopo aver festeggiato la qualificazione alle Final Four di Coppa Italia di A2 femminile sfida domenica il Cus Cagliari al PalaConi. Impegno casalingo anche per il Santu Predu contro il Cus Milano, mentre la Jasnagora affronta in Veneto il Futsal Hurricane. Nel girone B, altro turno di riposo per l'Athena Sassari, mentre torna in campo l'Arzachena in casa contro la capolista La 10 Soccer. Trasferta contro la Nuova Comauto Pistoia, invece, per lo Shardana Futsal.

