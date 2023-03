Quinta sconfitta consecutiva per la Leonardo in Serie A2. Al PalaConi passa l'Elledi Fossano per 3-2, nonostante i gol cagliaritani di Idda e Dos Santos.

Serie B. Il derby di giornata di Serie B sorride al Sestu Città Mediterranea, che ha battuto 10-6 in trasferta a Serramanna il C'è Chi Ciak.

Nell'anticipo del venerdì, successo importante in chiave salvezza per l'Industrial Point Cagliari, che si è imposto 7-4 al PalaConi sul Futsal Fucsia Nizza. La Jasnagora, invece, è stata raggiunta sul 3-3 dal Pavia. Nulla da fare per l'Elmas in trasferta contro l'Avis Isola: la capolista ha battuto 9-1 i gialloneri, festeggiando la promozione in Serie A2.

