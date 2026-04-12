La Klass Sennori scivola in casa contro BeneventoSecondo passo falso consecutivo
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Secondo passo falso consecutivo per la Klass Sennori, superata in casa dalla Miwa Energia Benevento (67-86) nel terz’ultimo turno di Serie B Interregionale. Una sconfitta che spegne definitivamente le speranze di agganciare la salvezza diretta e costringe i romangini a guardare ai playout.
La gara. Le cose si mettono subito in salita per la squadra di coach Longano, sorpresa dall’approccio deciso degli ospiti, capaci di prendere ritmo fin dalle prime battute e costruire un vantaggio in doppia cifra già nel primo quarto. Sennori prova a reagire con Sanna e qualche iniziativa individuale, ma fatica a trovare continuità offensiva contro una difesa ben organizzata.
Nel secondo periodo Benevento allunga ulteriormente, sfruttando la presenza sotto canestro di Acosta e una buona efficacia dall’arco. I tentativi di rientro dei padroni di casa non bastano a cambiare l’inerzia, e all’intervallo il divario resta significativo.
Nella ripresa la Klass prova a restare agganciata alla partita, ma senza riuscire a ridurre concretamente lo svantaggio. Gli ospiti gestiscono con ordine e, nel finale, chiudono definitivamente i conti allungando fino al +20.
Per Sennori ora diventa fondamentale la sfida di sabato sul campo della San Paolo Ostiense: una vittoria consentirebbe di migliorare il piazzamento in griglia playout e giocarsi le proprie carte con maggiore fiducia.
Sennori-Benevento 67-86
Klass Sennori: Cordedda 7, Puggioni ne, Sanna 14, Nwokoye 13, Merella 6, Cabras 12, Tola 4, Pisano 3, Hubalek 2, Biolchini 6. Allenatore Longano
Miwa Energia Benevento: Rianna 5, Filipovic 6, Bongiovanni 10, Iommelli 3, Acosta 20, Murolo 10, Di Febo 8, Giacomi 11, Miraglia 13. Allenatore Parrillo
Parziali: 15-25; 38-52; 54-67