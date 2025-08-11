La macchina organizzativa guidata da Gino Mameli viaggia a pieno ritmo in vista di uno degli appuntamenti più attesi del calendario ciclistico isolano: la 19ª edizione del memorial Graziano Etzi, in programma sabato 6 settembre a Donori. Un evento che, da quasi due decenni, tiene viva la memoria di un uomo e atleta che ha lasciato un segno profondo nel mondo del ciclismo sardo.

La manifestazione, riservata alle categorie Master maschili e femminili, nasce nel 2006 su proposta delle famiglie Etzi e Schirru per rendere omaggio a Graziano Etzi, appassionato e competitivo ciclista donorese. Graziano Etzi aveva corso tra i dilettanti, poi nei veterani e infine nei Master, sempre con grande entusiasmo e spirito sportivo.

Il 5 settembre 2005, durante una gara in circuito a Sestu – il memorial Pitzanti – una tragica fatalità pose fine alla sua vita. A causa del cedimento improvviso del manubrio, Etzi perse il controllo della bici in una curva e cadde rovinosamente. L’impatto fu purtroppo fatale. Da quel giorno, ogni anno, Donori lo ricorda nel modo più autentico e vicino al suo spirito: correndo in bici.

Il memorial Etzi non ha mai subito interruzioni. Neanche la pandemia da Covid-19 è riuscita a fermare l’impegno e la determinazione dell’organizzatore Gino Mameli e del suo team, che da 19 anni portano avanti con passione e rispetto una manifestazione divenuta simbolo di sport, memoria e comunità.

Manca poco di un mese all’edizione 2025, e la lista degli iscritti è ormai prossima al completamento. La partecipazione, per motivi di sicurezza, è a numero chiuso con un massimo di 55 partenti. Tra i già iscritti spiccano nomi di rilievo del panorama ciclistico sardo, a partire dal vincitore della scorsa edizione, Orlando Pitzanti, che proverà a bissare il successo del 2024.

Hanno confermato la loro presenza anche Eros Piras, Andrea Pisanu, Michael Giua e Lorenzo Demurtas, nomi ben noti tra gli appassionati. La lista completa e costantemente aggiornata è disponibile sulla pagina Facebook dell’organizzazione "Gino Mameli", punto di riferimento per tutti gli interessati alla corsa.

Nonostante le numerose adesioni, si attendono ancora importanti conferme da parte di altri big del ciclismo sardo, che potrebbero completare un parterre di altissimo livello per una gara che si preannuncia come sempre combattuta, spettacolare e soprattutto carica di significato umano e sportivo. Donori si prepara così ad accogliere, ancora una volta, il ricordo di Graziano Etzi nel modo più bello: con le ruote che girano, il sudore sulla fronte e il cuore rivolto a chi, pedalando, ha saputo ispirare tanti.

© Riproduzione riservata