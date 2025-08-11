Prosegue la costruzione del roster dell’Esperia Cagliari in vista della nuova stagione di Serie B Interregionale.

Il club di via Pessagno ha ufficializzato la conferma di Nicola Manca, ala/pivot classe 2000, già protagonista in maglia rossoblù lo scorso anno e nel biennio che aveva portato al doppio salto dalla C regionale alla B Interregionale (7,6 punti di media due stagioni fa in C Gold).

Due anni fa, Manca ha maturato un’esperienza oltre Tirreno con il Concordia Schio, mentre nell'ultima avventura esperina si è rivelato molto prezioso in uscita dalla panchina per dare respiro ai lunghi titolari.

