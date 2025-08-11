Alberto Melis è il nuovo allenatore della Verde Isola di Carloforte. La dirigenza del club tabarchino, guidata dall'imprenditore Giuseppe Buzzo, è dovuta correre immediatamente ai ripari nel momento in cui l’ex tecnico Simone Marini ha dovuto rassegnare le dimissioni per questioni strettamente personali.

Ma fra l'allenatore e la Verde Isola il rapporto è sempre stato ottimo.

A questo punto la società di Carloforte ha dovuto rimettersi immediatamente sul mercato e la scelta è caduta su Alberto Melis: l'anno scorso ha guidato la Decimo 07 e la stagione precedente il Città di Selargius-Dolianova, ottenendo sempre ottimi risultati.

