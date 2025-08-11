La Villacidrese (Promozione), in sinergia con il direttore sportivo Luca Pittau, annuncia l’arrivo in rosa del centrocampista Stefano Demurtas per la stagione 2025-2026. Un innesto di qualità e personalità che andrà a rinforzare il cuore del centrocampo gialloblù.

Classe 1994, nasce calcisticamente nel settore giovanile del Cagliari Calcio, dove compie tutto il percorso di crescita tra le categorie Giovanissimi e Primavera, apprendendo i fondamentali tecnici e tattici che lo hanno reso un centrocampista completo e affidabile.

Nel calcio dei “grandi”, Demurtas ha maturato una solida esperienza in Serie D con le maglie di Porto Torres e Montichiari, per poi distinguersi anche nei campionati di Promozione con Tharros e Nuorese, lasciando il segno con prestazioni di livello e una visione di gioco fuori dal comune.

Il suo percorso è proseguito con una lunga militanza in Eccellenza, indossando i colori di Ghilarza Calcio, Guspini Calcio, Nuorese (nella sua seconda esperienza), Ossese, Tempio e, infine, Calangianus. Ovunque ha portato leadership, ordine e intelligenza tattica. Playmaker naturale, Demurtas è dotato di ottime qualità tecniche, grandi proprietà di palleggio e una straordinaria capacità di lettura del gioco, elementi che lo rendono il profilo ideale per guidare il centrocampo della Villacidrese.

«Siamo davvero felici ed orgogliosi di averlo finalmente dalla nostra parte», si legge nel comunicato della società, che sottolinea come il suo innesto rappresenti un passo importante nella costruzione di una squadra competitiva e ambiziosa per la nuova stagione. Con Demurtas in regia, la Villacidrese aggiunge un tassello fondamentale alla propria mediana, puntando su esperienza, qualità e mentalità vincente. Il pubblico gialloblù potrà contare su un calciatore che abbina tecnica, senso della posizione e capacità di dettare i tempi della manovra.

