È stata accolta con grande entusiasmo dalla comunità mogorese la notizia del ripescaggio in Promozione della Freccia Parte Montis, guidata dal tecnico Giancarlo Boi. Il traguardo segna un momento storico per il calcio locale e premia l’impegno della società, presieduta da Valentino Maccioni, insieme a staff e giocatori. Anche l’amministrazione comunale, con in testa il sindaco Donato Cau, ha espresso le proprie congratulazioni.

«Un risultato che rende orgoglioso l’intero paese e che entra di diritto nella storia del movimento calcistico mogorese», si legge nella nota ufficiale. Il salto di categoria arriva dopo una stagione intensa, in cui la squadra ha dimostrato compattezza, determinazione e spirito di sacrificio. «Un successo frutto di passione e spirito di squadra», sottolinea il Comune. «A tutti voi i migliori auguri per una stagione ricca di soddisfazioni e nuove sfide da affrontare con la stessa determinazione».

Per i tifosi e per l’intero paese, la prossima stagione nella prestigiosa categoria sarà un’occasione importante per sostenere ancora più da vicino la squadra che prenderà parte al girone formato dalle compagini del Centro-Sud insieme alle squadre oristanesi Tharros, Samugheo, Terralba e Arborea.

© Riproduzione riservata