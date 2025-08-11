Colpo dell’Atletico Cagliari (Promozione), che si assicura le prestazioni del difensore Gabriele Pancotto. Per il giocatore classe 1985, sarà la ventitreesima stagione consecutiva nei campionati dilettantistici sardi, un percorso iniziato nel lontano 2003 con la maglia del Sant’Elena in Eccellenza. Con l’inizio della nuova annata, Pancotto è a quindici partite dal traguardo delle 600 presenze ufficiali in carriera.

«Sono felicissimo», dichiara il centrale difensivo. «Ho trovato l’accordo con la società, che ringrazio per la fiducia. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura. Nella rosa ci sono tanti giovani che cercherò di aiutare nella loro crescita, dentro e fuori dal campo».

Nella scorsa stagione Pancotto ha vestito la maglia del Selargius, dove ha confermato ancora una volta affidabilità ed esperienza, diventando un punto di riferimento per compagni e allenatori. In passato ha militato anche in diverse realtà storiche del calcio isolano come Arbus, Sigma, Ferrini, Seulo, Gonnosfanadiga, Carloforte, Tonara, Samassi e Orrolose, sempre distinguendosi per spirito di sacrificio, serietà e leadership.

Il suo arrivo rappresenta un innesto di qualità e carisma per l’Atletico Cagliari, che punta a disputare un campionato da protagonista. Il tecnico potrà contare su un difensore solido, esperto, abituato a gestire le pressioni e a guidare il reparto arretrato con autorevolezza.

Per Pancotto, però, la motivazione resta sempre la stessa: «Finché il fisico tiene e ho ancora entusiasmo, continuerò a dare il massimo per il calcio che amo. Ogni stagione è una nuova sfida».

