Colpo della Karel Sport Sinnai. L’associazione del patron Giorgio Lecca tessera Vittorio Serra, icona del ciclismo sardo. L’atleta sinnaese vanta due titoli europei Uci MTB Marathon, master e diversi titoli italiani: una Italian Cup, un primo assoluti nell’Iron bike e nella 24 finale ligure. Ben 144 primi assoluti fra gare regionali nazionali e internazionali. È stato, inoltre, l’unico ad aver concluso tutti i rally di Sardegna finora disputati in MTB. Alcuni anche in Africa, naturalmente con vittoria.

È stato l’ideatore della storica Serpilonga di cui detiene il record di vittorie (6). E anche costruttore ed utilizzatore in gara delle bici monolite in carbonio costruite per intero a Sinnai prima dell'avvento dell’industria cinese. Tutto questo dai 37 anni in poi. Prima prativa atletica: mezzofondo con Amsicora e Ferrini. Ha praticato anche moto enduro per vent'anni e windsurf (da annoverare il periplo della Sardegna per ben due volte in solitaria nel 1987 e 2013 durato entrambe le volte 21 giorni, e la traversata del Tirreno sempre in windsurf in solitaria senza assistenza dalla Sardegna alla Toscana nel 1988).

Sessantasettenne, è ancora in splendida forma. Adesso la nuova avventura con la Karel, voluto fortemente da Lecca, dal presidente Luca Marroccu e da tutti i dirigenti come Andrea Cappai, Alessandro Manca. «Sono felice di essere in questo team», dice Serra. «Persone serissime e che amano lo sport come me. Ritrovo alcuni miei ex compagni come Mauro Vacca che ha eguagliato il record di vittorie alla Serpilonga, che è stato anche un mio allievo». E domenica Serra farà l’esordio con la nuova maglia giallonera alla Marathon delle Tre Caserme a Sarroch, prima tappa della Sardinia Cup MTB. Una corsa durissima di 60 chilometri. Soddisfatto Lecca: «Vittorio è un atleta fortissimo che ha scritto la storia del ciclismo sardo. È un gran piacere averlo nella nostra squadra».

La Karel ha atleti di gran valore come Mauro Vacca, Luca Dessì, che detiene il titolo Sardinia Cup, Maurizio Olla e tanti altri.

