Si è giocata ieri la prima partita del weekend di calcio a 5. In campo Jasnagora e Santu Predu per il derby di A2 femminile. A Sestu è stata la Jasna ad imporsi sulle nuoresi per 3-0 grazie ai gol di Marques, Radu e Saraniti.

Serie A2 e B. Il 360 GG Monastir non scenderà in campo per la sosta del campionato di Serie A per la Nazionale. Si gioca invece in A2, con la Leonardo che cerca riscatto domani in casa contro l'Elledi Futsal alle 14. In Serie B, è in programma alle 16 a Serramanna il derby tra C'è Chi Ciak e Sestu Città Mediterranea. Stasera alle 19 in campo l'Industrial Point Cagliari per l'anticipo contro il Futsal Fucsia Nizza, mentre domani alle 18 la Jasnagora riceve il Pavia.

Coppa Italia. In settimana il Città di Cagliari ha conquistato la qualificazione per i quarti di finale della fase nazionale della Coppa Italia di Serie C1. Dopo aver perso 8-4 l'andata in casa, la squadra di Pitzalis ha ribaltato il punteggio vincendo 6-0 contro il VareseLaveno in Lombardia. Un'autentica impresa quella della formazione cagliaritana, che affronterà ai quarti di finale i liguri del Rapallo.

Femminile. In A2 femminile si tornerà a giocare domani con l'anticipo della Mediterranea che ospita il Corticella. Domenica le altre gare: Cus Cagliari-San Marino Academy nel girone A e Shardana Futsal-Sabina Lazio nel girone B. Turno di riposo per Arzachena e Athena Sassari, che avrebbe dovuto affrontare La Coccinella, formazione che si è ritirata dal campionato.

