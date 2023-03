Prosegue la corsa della Innovyou Sennori in vetta alla classifica del campionato di Serie D Regionale di basket. Alle spalle la Dinamo Academy vince lo scontro diretto e si insedia in seconda posizione solitaria.

La capolista. Il quintetto allenato da Gabriele Piras conquista la vittoria nella difficile trasferta di Carloforte (54-61). Ospiti che cercano l’allungo nel secondo quarto (25-30 al 20’). I padroni di casa, però, nella terza frazione ritornano sotto e trovano il pareggio al 30’ (45-45). Negli ultimi 10 minuti il Sennori ritorna ad allungare portando a casa due punti fondamentali per la corsa promozione. Miglior realizzatore della gara è Merella, con 21 punti.

Lo scontro diretto. Il secondo posto è di nuovo in solitario, della Dinamo Academy, che batte con margine La Casa del Sorriso Su Planu per 98-75. La compagine allenata da Antonio Mura allunga sin dal primo quarto, chiuso sul 28-15. Margine che rimane quasi inalterato nella seconda (51-37 al 20’) e terza frazione (73-57 al 30’). Ultimo quarto di gestione, con Su Planu che si deve accontentare del miglior marcatore della gara, Fancello con 22 punti.

Lotta Playoff. In vista della post season fa un passo avanti la Cantina Giba Astro, che supera la Coral Alghero per 69-63. Sestesi che comandando nel punteggio nell’arco dei 40’ di gioco, senza allungare oltre la doppia cifra (massimo vantaggio il 51-41 del 30’). Tra gli algheresi i top scorers della sfida, Cesaraccio e Cau con 16 punti. Vittoria anche della Dinamo 2000, contro il San Sperate per 73-71. Grande equilibrio e testa a testa nell’arco della gara. Sassaresi avanti per 41-35 del 20’ e controsorpasso nel terzo quarto della formazione ospite, che a fine gara avrà un Brisu da 19 punti personali, con il 51-56 del 30’. Finale combattuto, con la Dinamo 2000 che la spunta.

Le altre gare. Si rilancia il San Salvatore Selargius, grazie a una prestazione solida contro la Masters Sassari, per 66-60. Ospiti scatenati nel primo tempo (7-24 al 10’ e 27-33 all’intervallo). Selargini che, grazie ad un attacco ritrovato, effettua il sorpasso nella terza frazione (53-42 al 30’). Finale di gestione, con il San Salvatore che porta a casa i due punti grazie anche ai 19 punti messi a segno da Uda. Vittoria, infine, della Santa Croce Olbia, contro Assemini, per 78-73. Grandissimo equilibrio nel corso di tutta la sfida, con gli ospiti che sono trascinati dai 22 punti di Melis. Olbiesi che la spuntano grazie a un ottimo finale.

