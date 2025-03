Anche il Comitato regionale della Fig mobilitato in occasione della Giornata internazionale della donna. Sabato 8 Marzo alle ore 10.30, presso l'Aula Magna dell'Istituto d'Istruzione Superiore I.T.I. in via A. Scorcu, a Tortoli, sarà presentata l'iniziativa "Non Voltarti", promossa dallo stesso Comitato Regionale Figc mediante l'Area Sociale e con l'attiva e proficua collaborazione della Delegazione LND Ogliastra.

«Un'opportunità- si legge in un comunicato della Figc- per sensibilizzare studenti e studentesse delle quinte classi degli Istituti Superiori di Tortolì, la cittadinanza e il mondo dello sport, sul tema della prevenzione e del contrasto alla violenza sulle donne. L'evento sarà improntato a promuovere la cultura del rispetto e della parità di genere, coinvolgendo relatori ed esperti appartenenti alle diverse istituzioni presenti. Tra gli altri, previsti gli interventi di Gianni Cadoni vicepresidente Lega mazionale dilettanti e presidente Comitato regionale Figc-Lnd Sardegna, Bruno Perra presidente CONI Sardegna, Luca De Simoni - responsabile del Dipartimento sociale LND e di Loredana Rosa presidente dell'Associazione Voltalacarta. Prevista anche la preziosa partecipazione di una testimonianza diretta relativa alla violenza di genere. Gli studenti avranno un ruolo di rilievo con attività di dibattito».

