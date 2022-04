Dopo un lungo periodo no la Ferrini si è rilanciata per lo sprint finale. L'1-0 di ieri con la Villacidrese, nel primo dei due recuperi (l'altro sarà mercoledì 27 col Sant'Elena), ha portato i cagliaritani a -3 dal Taloro capolista, con cui avrà lo scontro diretto in casa domenica 24. Il gol di testa di Matteo Argiolas a metà ripresa ha permesso di tenere aperta la corsa per la promozione diretta in Serie D, dove oltre ai gavoesi se la vedrà con Ilva (che sfiderà all'ultima giornata a La Maddalena) e Ossese. Subito effettuato il controsorpasso ai danni della Nuorese, che domenica aveva sfruttato il rinvio (vincendo la sua partita) per salire al quarto posto.

Rilancio avvenuto. Fino a metà dicembre la Ferrini aveva un percorso quasi netto, con numeri da record. Le prime sconfitte, Ilva e Nuorese a fine 2021, hanno intaccato il cammino della squadra di Sebastiano Pinna che ha poi perso altri punti pesanti in inverno, pagando anche uno stop per un focolaio nel gruppo squadra con il rientro negativo perdendo 1-0 a Olbia col Porto Rotondo. Il vantaggio accumulato in avvio non è stato però sprecato del tutto: il destino è ancora nelle mani di Bonu e compagni, che vincendo le restanti cinque partite (le quattro giornate rimanenti più il recupero) sarebbero promossi senza stare a guardare i risultati delle altre. Dopodomani trasferta a Castiadas, contro la penultima e senza Lorenzo Camba squalificato. Ma potrà tornare in panchina Pinna che era assente per lo stesso motivo ieri.

