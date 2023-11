Nono risultato utile consecutivo quello colto domenica contro il Cynthialbalonga, terza forza del torneo. Sarrabesi che consolidano il secondo posto, ora a tre lunghezze dalla capolista Cavese. La squadra dell'allenatore Francesco Loi ha finora subito una sola sconfitta e vanta il miglior attacco del girone G della Serie D (venticinque reti all’attivo). Segnali di miglioramento nella fase difensiva. Con il pareggio senza reti di domenica, Bonu e compagni hanno mantenuto la porta inviolata per la terza volta, la seconda di fila.

Contro i laziali del Cynthialbalonga, gli uomini di Loi hanno disputato una partita da grande squadra mantenendo il pallino del gioco per gran parte dell’incontro e creando tantissime occasioni. Il portiere dei sardi Biagio Maresca è stato chiamato in causa una sola volta, nel finale del primo tempo. «I ragazzi hanno fatto una bellissima gara», commenta mister Loi, «contro un avversario davvero forte. Abbiamo fatto il nostro gioco dimostrando maturità. È mancato il gol. Questo è un punto importante. Un altro passo verso la quota salvezza, fissata a quarantadue».

Dopo l’incontro all’“Is Arranas” di Tertenia con la Boreale in programma domenica prossima, la Cos affronterà la trasferta sul campo della capolista Cavese. «Ora dobbiamo concentrarci», chiude Loi, «solo sulla partita di domenica che sarà durissima. Troveremo un avversario valido, in ripresa, capace di pareggiare sul campo della Nocerina. Servirà un’altra grande prestazione per raccogliere dei punti. Poi penseremo alla capolista».

© Riproduzione riservata