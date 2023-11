Scontro ad alta quota domenica nel campionato di serie D fra il Cynthia Albalonga e la Cos di Francesco Loi. I sardi occupano il secondo posto ad un punto dalla capolista Cavese; i laziali, il terzo posto, a cinque punti dalla vetta e a quattro dalla formazione sarrabese-ogliastrina.

Un incontro difficile fra due squadre che stanno affrontando un ottimo campionato. Ieri, la Cos ha disputato la partitella di mezza settimana, sabato la partenza per il Lazio.

L'undicesima giornata di campionato propone anche il super derby del nord Latte Dolce-Atletico Uri chiamati a riscattare le sconfitte di domenica scorsa: l'Uri è stato battuto in casa dal Cynthia; il Latte Dolce ha perso a Ischia una gara che avrebbe potuto tranquillamente almeno pareggiare. Le due squadre sarde, allenate da Mauro Giorico e Massimiliano Paba, occupano una buona posizione in classifica. Come il Budoni di Raffaele Cerbone che giocherà in casa con l'Ardea dopo il gran pareggio colto domenica scorsa a Tertenia contro la Cos.

La capolista Cavese ospitetrà il Flaminia.

