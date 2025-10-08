Riparte domenica, da Pontassieve in Toscana, la stagione della squadra nuorese “Città del Redentore” che, esordirà in trasferta nel campionato di serie A2 di handball. La squadra, guidata dal presidente Gianfranco Gusai, e dall’allenatore l’argentino Ramiro Montoya, è stata presentata ieri in comune. A fare gli onori di casa il sindaco, Emiliano Fenu e l’assessora allo sport Natascia Demurtas.

Fenu si è detto «onorato di partecipare alla presentazione della squadra femminile di pallamano» facendo un grande in bocca al lupo per la stagione.

La Demurtas sottolineando la location, la sala di rappresentanza: «non scelta a caso perché le ragazze rappresenteranno la nostra città e la Sardegna oltremare» ha ribadito l’impegno di sostenere la società che dovrà affrontare più trasferte rispetto alle altre squadre.

«Uno stimolo investire nello sport» ha concluso Demurtas rimarcando la volontà dell’amministrazione di fare il possibile per dare alle società impianti adeguati.

