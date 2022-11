La capolista del girone G di Serie B maschile non si vuole fermare. Sarroch proverà a procedere la propria marcia anche domani nella trasferta contro Casal Bertone. Impegno esterno anche per il Cus Cagliari sul campo della Fenice Roma. La Why Company Stella Azzurra cerca invece a Sestu i primi punti della sua stagione contro la Pallianus Volley.

B1 femminile. Reduci entrambe da due sconfitte, cercano riscatto le due sarde di B1 impegnate in trasferta. Capo D'Orso Palau farà visita a Concorezzo alla Robosystem, mentre la San Paolo se la vedrà contro la Warmor Gorle.

B2 femminile. Con 5 vittorie in 5 partite, l'Alfieri guida il girone C e cerca nella trasferta contro Gorla il sesto successo consecutivo. In trasferta anche Garibaldi, contro Visette Settimo Milanese in un match importante in chiave salvezza. Scende in campo a Monza La Smeralda Ossi contro la Vero Volley.

