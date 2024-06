La campionessa Giorgia Trudu di Serramanna convocata in nazionale italiana per i prossimi campionati Europei Senior di bocce che si svolgeranno dal 17 al 23 giugno a Terni. Un’ennesima soddisfazione per la giovane atleta tesserata con la Bocciofila Serramanna che dovrà difendere i colori della nazionale italiana nel tiro di precisione femminile.

A soli quattordici anni, Tidu conquistava il titolo italiano Under 15. «È qua che ho scoperto l’agonismo nelle bocce col tiro di precisione. È stato bellissimo». Due anni fa altro grande traguardo laureandosi, con la nazionale italiana, campionessa mondiale a Roma nella coppia femminile, specialità Raffa, superando, nella finalissima, l’Austria. Nello stesso anno, 2022, prima della convocazione ai mondiali, otteneva il titolo italiano tiro di precisione Under 18.

Adesso si prepara per gli europei a Terni. È stata convocata dal C.T. Elisa Luccarini che collabora col commissario tecnico della nazionale maschile Rodolfo Rosi. Oltre a Trudu è stata convocata Laura Picchio di Spello. Una convocazione inaspettata: «Sono la più piccola. Credevo di dover ancora maturare esperienza prima di essere chiamata a disputare delle gare con i “grandi”. Devo dire che gli stage, che si sono svolti sempre a Terni, sono andati bene».

Una ragazza di gran talento mostrato anche durante le gare del Circuito Élite nazionale Juniores che ha disputato con la squadra di Roma, Sandro De Sanctis (in prestito dal Serramanna). Una passione, quella per il gioco delle bocce, scoperta nel 2015. «Avevo partecipato ad un progetto-scuola in prima media dedicato a questo sport. È stato subito amore: ho iniziato a frequentare il bocciodromo di Serramanna tesserandomi con la società di casa. È emerso questo talento nascosto. Da subito mi hanno detto che approcciavo il gioco delle bocce in maniera naturale e capivo di essere portata per questa disciplina».

Gli allenamenti? «Tre, quattro volte alla settimana. Mi organizzo in base ad impegni ed esigenze. Seguo le indicazioni dei tecnici della nazionale».

Recentemente ha partecipato all’Evento Speciale della Federazione Italiana Bocce, manifestazione boccistica di alto livello, organizzata in collaborazione con l’associazione Comunale Settimo San Pietro. «È stata l’ultima esperienza da Juniores. Ha ottenuto il secondo posto nel tiro di precisione, battuta soltanto dall’esperta Laura Picchio, convocata con me in nazionale. Un’atleta che stimo molto a livello di gioco». Il livello del movimento boccistico sardo. «È cresciuto parecchio anche in ambito femminile», sottolinea Trudu che lo scorso anno si è diplomato ed ora è al primo anno di ingegneria informatica a Cagliari. I suoi tifosi più accaniti sono i genitori e la sorella maggiore che a Terni non mancheranno sicuramente. «Penso proprio di no», chiude Trudu.

