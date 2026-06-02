L'Accademia tennis resta nel campionato regionale di Serie C di tennis femminile a squadre.
Dopo il 3-1 casalingo nel match d'andata, le sassaresi hanno vinto 2-1 anche il ritorno del playout sui campi del Tc Arzachena.
Con le smeraldine, retrocedono Tc Cagliari, Tc Ghilarza e Tennis Elmas.

Risultati match di ritorno:
Giorgia Rosa Rossi (T) b. Michela Palomba 6-0, 6-1
Letizia Mura b. Sara Azzena 6-4, 6-2
Angelica Sanna b. Greta Pirredda 6-0, 6-1.

