I risultati
02 giugno 2026 alle 18:04
L'Accademia tennis resta in Serie CNel playout femminile, le sassaresi vincono sia l'andata, sia il ritorno contro il Tc Arzachena
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
L'Accademia tennis resta nel campionato regionale di Serie C di tennis femminile a squadre.
Dopo il 3-1 casalingo nel match d'andata, le sassaresi hanno vinto 2-1 anche il ritorno del playout sui campi del Tc Arzachena.
Con le smeraldine, retrocedono Tc Cagliari, Tc Ghilarza e Tennis Elmas.
Risultati match di ritorno:
Giorgia Rosa Rossi (T) b. Michela Palomba 6-0, 6-1
Letizia Mura b. Sara Azzena 6-4, 6-2
Angelica Sanna b. Greta Pirredda 6-0, 6-1.
© Riproduzione riservata