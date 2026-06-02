Ci sono legami che superano il tempo, le distanze e i silenzi. E quello tra il Pirri e Paolo Busanca è uno di questi. Per la stagione 2026/2027, il club rossoblù ha deciso di affidare nuovamente la guida della prima squadra a un allenatore che ha già scritto pagine importanti della storia recente della società.

Non si tratta di un semplice ritorno in panchina, ma del ricongiungimento con una figura che ha lasciato un segno profondo nell'ambiente pirrese. Un legame costruito attraverso sacrifici, battaglie sportive e grandi soddisfazioni condivise.

Busanca torna infatti a guidare il Pirri dopo una stagione di assenza, raccogliendo una squadra chiamata a ripartire dopo la dolorosa retrocessione dalla Promozione. La formazione cagliaritana ha salutato la categoria al termine dello spareggio playout contro l'Ovodda: dopo l'1-1 ottenuto nella gara d'andata in trasferta, i rossoblù sono stati sconfitti nel match di ritorno disputato davanti al proprio pubblico, vedendo così svanire la possibilità di mantenere la categoria.

Un epilogo amaro che chiude un ciclo durato tre stagioni in Promozione, ma che non cancella quanto di buono costruito negli anni precedenti proprio sotto la guida di Busanca. Il tecnico era stato infatti protagonista della storica cavalcata culminata con la promozione dalla Prima Categoria nella stagione 2022/2023, riportando entusiasmo e ambizioni all'interno del club. Un percorso che aveva trovato ulteriore conferma l'anno successivo con uno splendido quarto posto nel campionato di Promozione, risultato che aveva consacrato il Pirri tra le realtà più competitive del torneo.

<Oggi non annunciamo solo il nome del nostro nuovo allenatore: oggi riabbracciamo un pezzo della nostra anima, un pezzo della nostra storia>, ha fatto sapere la società nel comunicato ufficiale. Parole che raccontano perfettamente il significato di questa scelta.

<Questo non è un nuovo inizio. È il ritorno a una storia d'amore che è rimasta solo in pausa>, prosegue il messaggio del club, pronto a ritrovare quella stessa passione che aveva caratterizzato gli anni più esaltanti del recente passato.

Adesso l'obiettivo è guardare avanti. Con Paolo Busanca nuovamente al timone, il Pirri vuole ripartire dalle proprie certezze, ritrovare entusiasmo e costruire le basi per un nuovo percorso vincente. La sfida sarà quella di trasformare la delusione della retrocessione in energia positiva, con la convinzione che certi ritorni possano rappresentare il primo passo verso una nuova rinascita.

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