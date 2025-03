Nozze d’argento per l’Accademia pugilistica di Sarroch: la società guidata dal presidente Ottavio Martis, che grazie al suo settore giovanile continua a raccogliere successi a livello regionale e nazionale, festeggia i 25 anni dalla sua fondazione. Per celebrare nel migliore dei modi questo traguardo, l’Accademia ospiterà domani alle 18, nella palestra di via Al Mare, le finali tra regioni under 17.

Sul ring di Sarroch incroceranno i guantoni le giovani promesse di Sardegna, Piemonte, Liguria e Puglia. Durante la serata si terranno 12 incontri di sparring/io giovanile; 5 incontri legati alle finali regionali dei campionati under 17; i match dell’interregionale; e 10 incontri tra i migliori pugili dell’Isola.

Sarà una lunga serata all’insegna del pugilato, sport che a Sarroch – grazie agli sforzi di dirigenti, allenatori ma anche dei genitori dei tanti bambini che si affacciano a questo nobile disciplina – continua a mietere successi e ad attirare nuovi iscritti.

