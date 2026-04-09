Tre derby tricolori nei quarti di finale del singolare femminile del secondo dei sei Itf Combined rientranti nella manifestazione Forte Village Tennis Project e organizzati dall'Asd Forte Village Sports Academy col supporto dell’Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio.

Domani, sul rosso di Santa Margherita di Pula, la wild card Martina Trevisan, dopo aver eliminato l’ucraina Katarina Zavatska, testa di serie numero uno (6-3, 3-6, 7-5 in 3h42’), affronterà Deborah Chiesa, che ha invece sconfitto 6-2, 3-6, 6-4, in 3h05’, la tedesca Joelle Lilly Sophie Steur. La numero 4 del seeding, Tyra Caterina Grant, ha invece battuto 6-4, 6-1 la ceca Jana Kovackova e domani si misurerà con Noemi Basiletti, che ha superato 6-3, 6-2 la qualificata romena Briana Szabo, mentre la numero 3, Dalila Spiteri, dopo il successo per 1-6, 6-3, 7-6 sulla romena Oana Georgeta Simione, scenderà in campo contro la qualificata Beatrice Ricci, che ha sconfitto 7-6, 6-3 la ceca Julie Struplova, testa di serie numero 6. Scontro tra due atlete ceche nell’ultimo quarto: Julie Pastikova, dopo aver eliminato la numero 2 del seeding Jennifer Ruggeri 2-6, 6-2, 6-2, sfiderà la qualificata Alena Kovaskova.

Maschile. Si è chiusa ai quarti la corsa, nel torneo singolare maschile, del qualificato algherese Lorenzo Carboni, sconfitto in 3 ore dalla testa di serie numero 7, Andrey Chepelev, col punteggio di 2-6, 6-3, 7-6(3). In semifinale, il russo troverà dall’altra parte della rete il tedesco Max Schoenhaus, mentre il francese Florent Bax (numero 4) incontrerà un altro tennista teutonico, Mika Petkovic.

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