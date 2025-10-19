Jennifer Ruggeri ha sfiorato la vittoria nel quinto dei sei Itf Combined organizzati da Forte Village Sports Academy col supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna. L’italiana, dopo aver vinto il primo set con un netto 2-6, ha ceduto il passo alla ceca Julie Struplova, che con freddezza ha riequilibrato i conti nel secondo set, vinto 6-2, e completato il lavoro aggiudicandosi il terzo per 6-4. Dopo 2 ore e 40 minuti di gioco, Struplova è riuscita così ha conquistare il titolo nel singolare femminile.

Nel frattempo, sempre sui campi di Santa Margherita di Pula, con il primo turno delle qualificazioni maschili ha il via il sesto e ultimo torneo del ciclo autunnale sui campi di Santa Margherita di Pula.

